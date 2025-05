¿Seguirá el dólar bajo hasta 2026? Banco Central responde al ministro de Turismo

El presidente del Banco Central, Roger Madrigal, respondió con cautela y distancia a las declaraciones del ministro de Turismo, William Rodríguez, quien esta semana afirmó que no prevé cambios en el tipo de cambio del dólar hasta mayo del 2026.

“Yo, por lo menos de aquí a mayo del año entrante, no veo ningún cambio en el tipo de cambio. No lo preveo y lo que los empresarios tienen que hacer es ajustar su estrategia comercial”, aseguró Rodríguez en una entrevista con El Observador, en medio de un contexto de caída en la llegada de turistas al país.

Según datos del mercado mayorista de divisas (Monex), el tipo de cambio del dólar ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos meses. El 20 de marzo de 2025, la divisa estadounidense alcanzó su nivel más bajo en más de una década, cerrando en ₡498,47 por dólar .

Esta apreciación del colón ha generado preocupación en sectores como el turismo y las exportaciones, que enfrentan menores ingresos en moneda local al recibir pagos en dólares.

Consultado sobre estas afirmaciones por este medio, Madrigal aseguró que el comportamiento del tipo de cambio obedece a múltiples factores, muchos de ellos externos e impredecibles.

El jerarca también recalcó que la institución no se dedica a hacer predicciones automáticas ni maneja certezas sobre la evolución del tipo de cambio.

“En el Banco Central no hacemos ejercicio de bola de cristal (…) ¿Va a seguir bajo? No sé a qué se refieren con bajo. Yo lo he visto subiendo. En marzo estuvo en ¢500, ahora está en ¢506-¢507 en Monex. Estacionalmente hay movimientos, eso se ha visto en el pasado”, señaló.