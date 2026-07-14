Sectores protestan en Concejo Municipal de San José contra reglamento de espectáculos públicos

Representantes de los sectores de cultura, entretenimiento, gastronomía, bares y restaurantes se concentraron este lunes en las afueras del Concejo Municipal de San José, donde se desarrolló una sesión extraordinaria para analizar el Reglamento de Espectáculos Públicos aprobado en primera votación el pasado 7 de julio.



Durante la manifestación, los asistentes portaron pancartas con mensajes en contra de la propuesta reglamentaria y solicitaron la apertura de un proceso de diálogo con las autoridades municipales. Entre las consignas expuestas figuraban llamados a respaldar al comercio y advertencias sobre posibles afectaciones para los establecimientos dedicados al entretenimiento y la actividad gastronómica.



Mientras se realizaba la protesta, regidores y el alcalde de San José, Diego Miranda, sostuvieron una reunión en el segundo piso del Concejo Municipal con el objetivo de revisar el contenido del reglamento y establecer mesas de trabajo para recibir observaciones de los sectores involucrados.



Ivania Ramírez, integrante del colectivo de artistas Copal, manifestó que el sector cultural considera que la propuesta tendría repercusiones para artistas, músicos, DJs, técnicos de sonido, maquillistas y otros trabajadores que dependen de los eventos nocturnos realizados en bares, restaurantes y otros establecimientos de la capital. Además, señaló que el colectivo busca que se considere el impacto de la normativa sobre las actividades culturales.



Entre los aspectos señalados por los manifestantes se encuentra la regulación de los espectáculos públicos después de las 10:00 p. m., así como disposiciones relacionadas con la realización de actividades de entretenimiento en establecimientos comerciales.



Regidores del Concejo Municipal indicaron que el proceso debe incorporar mecanismos de participación ciudadana y que las observaciones de los distintos sectores sean consideradas durante la revisión del reglamento. Asimismo, algunos ediles señalaron que el texto podría ser sometido a consulta pública y plantearon la posibilidad de revisar las disposiciones aplicables a las diferentes zonas del cantón.



Representantes de organizaciones vinculadas al sector de bares, restaurantes y cultura expresaron que la normativa podría generar efectos sobre la actividad económica y el empleo asociado a los establecimientos que realizan espectáculos públicos. También indicaron que buscan participar en la elaboración de un reglamento que contemple las necesidades de vecinos, empresarios y trabajadores del sector cultural.



Por su parte, el alcalde Diego Miranda informó que la Municipalidad abrió dos mesas de trabajo con representantes del sector cultural y de los patentados para conocer sus observaciones. Señaló que la Administración propondrá a los regidores no someter el reglamento a ratificación mientras continúe el proceso de revisión.



Miranda indicó que uno de los objetivos de la propuesta es brindar seguridad jurídica a los establecimientos mediante la regulación de las licencias para espectáculos públicos y afirmó que algunas disposiciones incorporadas por criterios técnicos serán revisadas a partir de las observaciones recibidas.



El alcalde agregó que la Municipalidad convocó nuevas mesas de trabajo para las próximas semanas e invitó a instituciones como el Ministerio de Cultura a participar en el proceso, con el fin de valorar eventuales modificaciones tanto al reglamento como a otras normas relacionadas.



Según indicó, la intención de la Administración es construir una versión revisada del reglamento mediante el diálogo con los distintos sectores y mantener el desarrollo de actividades culturales y espectáculos públicos dentro de un marco regulatorio.

