Sectores esperan que Gobierno elimine restricción vehicular y amplíe horario de negocios

Varios sectores esperan que el anuncio que va a realizar el Gobierno, este miércoles, esté dirigido a la eliminación total de la restricción vehicular, así como aumentar el horario de funcionamiento de los locales comerciales.​

Teletica.com conversó con representantes de la Asociación de Bares (Asobares), Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore), Cámara de Comercio y sector hotelero. Todos coinciden en la necesidad de un cambio en las medidas sanitarias para lograr una verdadera reactivación económica.

La importante baja en casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 son, según los grupos consultados, una señal de mayor apertura para mejorar los ingresos y empleos.

“Se debe de quitar la restricción vehicular por completo y, mínimo, debe de haber un aumento de horario en restaurantes y bares porque hay una disminución de casos y muertes por el coronavirus. Estamos en un mes trascendental para lograr un aumento de ventas y empleo en el sector”, dijo José Francisco Quesada de Asobares.

El vocero explicó también que el código QR ha presentado muchos problemas. Por eso, pide al Gobierno buscar una manera de ayudar al comercio en lugar de ponerle trabas.

“Muchos no han querido trabajar al 100% porque el QR a veces no se lee en la aplicación, hay extranjeros que ni tan siquiera lo tienen y conocemos casos de costarricenses vacunados en otros países, desde hace muchos meses, que no han podido obtener su código”, comentó Quesada.

Eliot Campos, de Cacore, también espera un cambio en las disposiciones actuales. Según él, se debe de eliminar por completo la restricción y volver a la normalidad prepandemia.

“Esperaría que las restricciones de aforo se suavicen un poco para los restaurantes, cines, discotecas y nos den más. El país tiene que empezar a adaptarse con la pandemia y si pasara algo, como que suben los contagios, nos podrían tirar todo para atrás, pero la realidad ya es otra. Los horarios de los comercios esperamos que vuelvan a la normalidad también”, indicó Campos.

De acuerdo con los diferentes sectores, durante noviembre hubo una leve mejoría en ingresos y diciembre, al parecer, va a mejorar; por eso, la expectativa para que la reactivación se siga dando.

“Tenemos una gran interrogante sobre qué va a anunciar el Gobierno con el QR. Los costos para su operación, porque tenemos que comprar dispositivos electrónicos y el tener una persona solo para eso, nos limitan a usarlo; además de que hay una confusión con la medida cautelar interpuesta ante el Tribunal Contencioso Administrativo”, agregó Campos.

Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio, ve en la eliminación de la restricción vehicular un gran beneficio para muchos negocios en todo el territorio costarricense.

“Ante la situación tan favorable a nivel sanitario, se debe de eliminar por completo la restricción. Muchas familias y negocios afectados se verán bastante beneficiados y tendrían hasta un aumento del 20% de sus ventas. Sin embargo, pedimos siempre seguir respetando los protocolos como se ha hecho desde principios de la pandemia”, señaló Rosabal.

El empresario turístico Bary Roberts considera que las restricciones que mantiene el Gobierno, en este momento, son innecesarias y perjudican a muchos. Para Roberts, impulsor de la medida cautelar contra el código QR, junto con otros afectados, el Gobierno debe aceptar que hay otras maneras de hacer las cosas y dar estabilidad.

“El cerrar los restaurantes a las 10 p. m. no puede ser porque ya, al parecer, no hace falta y el alegato que ellos presentaron en defensa de la medida legal que pusimos fue que había una emergencia sanitaria y en este momento no la hay.

“De cada 10 millones de dólares que se dejan de percibir en el turismo hay unas cuatro mil familias directas e indirectas que ven una disminución seria de ingresos. El turismo es el más interesado a que se den las vacunas y que se mantenga esto sano, pero es importante que sean claros y que quinten la zozobra”, comentó Roberts.

El empresario asegura que el turismo sigue disminuyendo, pero aún se puede frenar parte del problema para mantener una estabilidad económica, recuperarse y hasta crecer.

“Insto nuevamente al señor Presidente de la República a que nos devuelva, nuevamente, al horario que teníamos antes de la pandemia. Denle un regalo navideño y de año nuevo al pueblo costarricense, pero principalmente a los empresarios que se han visto muy afectados en su economía por las restricciones del COVID-19”, dijo Tobías Murillo, alcalde de Garabito.

Esta petición que realiza Murillo se basa en las últimas estadísticas que ha emitido el Gobierno sobre la pandemia.

“Yo sé que el pueblo se lo va a agradecer, pero principalmente el empresario costarricense, el empresario turístico; para que tengan una cena tranquila, sin preocupaciones de que se les persiga de parte de la Fuerza Pública o de las organizaciones policiales de este país. Con respeto, don Carlos Alvarado, nuevamente denos esa satisfacción”, puntualizó el jerarca municipal.

