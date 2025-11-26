Sector turístico urge "fortalecer la seguridad", tras alerta emitida por EE. UU.

La alerta emitida el martes por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, sobre robos a mano armada y extorsiones contra extranjeros en el territorio nacional, provocó una respuesta inmediata de la Cámara Nacional de Turismo (Cantur).

Mediante su directora ejecutiva, Shirley Calvo, la organización insistió en el fortalecimiento de la seguridad en el país.

"Este tipo de alertas subrayan la importancia de fortalecer la seguridad en el país, un tema que desde el sector turístico venimos señalando con insistencia. "Además, se suma a un contexto complejo marcado por el tipo de cambio y por una pérdida de competitividad frente a otros destinos que mantienen una mejor competencia en materia de precios y que, además, están realizando esfuerzos para mejorar su imagen y la percepción de seguridad ante los viajeros", indicó la vocera a Teletica.com.

Calvo reconoció que no son inusuales este tipo avisos con recomendaciones de viaje a sus ciudadanos y que el mensaje divulgado no implica cambios en la categoría de alerta de viaje (actualmente, en el nivel dos); sin embargo, destacó que esta advertencia vuelve a evidenciar la vulnerabilidad que tiene el sector turístico ante cualquier señal o percepción de riesgo.

Esto es especialmente relevante en el caso de Estados Unidos, que es el principal mercado emisor de Costa Rica.

"Nos llama la atención que la alerta incluya de forma explícita a los hospedajes no tradicionales, como los ofrecidos en plataformas tipo Airbnb", señaló la directora ejecutiva.

La alerta estadounidense se deriva de una serie de "recientes" crímenes sufridos por extranjeros en el territorio nacional, que incluyen delitos contra la propiedad y financieros.

Específicamente, la sede diplomática informó que grupos han atacado negocios y residencias de extranjeros con delitos que incluyen robos a mano armada, ingresos ilegales y extorsiones. Estos también se han presentado en alojamientos de Airbnb y otras propiedades de alquiler, amplía el documento.

De igual forma, se advierte sobre incidentes en los que extranjeros con residencia y viajeros han sido obligados a retirar grandes sumas de efectivo de cajeros automáticos o realizar transferencias bancarias.

El martes, también a solicitud de este medio, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) explicó que se toma "con toda seriedad" las alertas emitidas por países amigos, como Estados Unidos.

La entidad expuso que atiende "con respeto y transparencia" la emisión de ese tipo de comunicaciones por parte de gobiernos extranjeros, dirigidas a informar a sus ciudadanos en el exterior.

"Es importante señalar que Costa Rica recibe casi tres millones de visitantes al año, y la gran mayoría disfruta su estadía sin incidentes. Sin embargo, no desconocemos que existen modalidades delictivas que evolucionan y requieren ajustes constantes por parte de las autoridades competentes", subraya la posición enviada a este medio.

Si bien esta institución no dirige la seguridad del país, la misma aseguró que coadyuva para que Costa Rica cuente con condiciones que permitan que la experiencia de viaje y vida cotidiana de las comunidades sea "segura y sostenible".

En esa línea, la entidad defendió que desde 2006 apoya a la Policía Turística con equipamiento y delegaciones.

Sobre el particular, Teletica.com solicitó el martes una posición al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna.

Frente a las situaciones enumeradas por la Embajada de Estados Unidos, esta recomendó denunciar todos estos eventos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Asimismo, quienes requieran algún tipo de asistencia de parte de la sede diplomática, pueden solicitarla mediante este enlace, el correo [email protected] o los teléfonos (+506) 2519-2000, +1 (888) 407-4747 y +1 (202) 501-4444.