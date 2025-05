¿Se van o se quedan? Conozca el futuro de las capibaras decomisadas en retén policial

Cinco capibaras juveniles fueron decomisadas el pasado miércoles por oficiales de la Fuerza Pública en un retén en Orotina, Alajuela, tras la detención de dos hombres que intentaron darse a la fuga.

Los animales, tres hembras y dos machos, fueron trasladados al centro de rescate Wildlife-Zoave, en La Garita de Alajuela, donde actualmente permanecen en cuarentena bajo supervisión veterinaria.

Hagnauer explicó que debido a que las capibaras son una especie exótica y potencialmente invasora, no pueden ser liberados en el medio silvestre costarricense. Sin embargo, señaló que existe la posibilidad de que, eventualmente, sean trasladadas a un santuario.

El caso fue remitido al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), desde donde se analiza la legalidad del ingreso de los animales y cuál era su destino.

Un funcionario del Área de Conservación Pacífico Central, del SINAC, conversó con Teletica.com y señaló que lo más probable es que se queden en el país.

“Yo nunca he visto que devuelvan los animales que no son nativos del país y que ingresaron ilegalmente por el tráfico de vida silvestre al que fueron sometidos.



“Si existiera certeza que fueron extraídos de un determinado sitio, sería más fácil tratar de devolverlos. Pero en este caso de las capibaras, no se sabe nada y no se puede confiar en lo que digan los imputados”, expresó el funcionario del SINAC.