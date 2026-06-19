Se quedan en Primera División tras el descenso: estos jugadores de Guadalupe encontraron nuevo equipo

Tras perder la categoría, varios jugadores de Guadalupe FC han conseguido mantenerse en la Primera División, al firmar nuevos contratos de cara al Apertura 2026.

Por el momento se han anunciado seis movimientos, pero es posible que el número aumente.

El equipo que más jugadores guadalupanos ha incorporado es Municipal Liberia.

Los liberianos se hicieron con los servicios del portero Rodiney Leal, además de Elián Morales, el veterano Jhon Jairo Ruiz y Axel Amador, quien pertenece al Club Sport Herediano.

La otra oncena que ha apostado por futbolistas procedentes de Guadalupe es Pérez Zeledón.

Los sureños sumaron a Kenneth Guzmán y Marvin Angulo.

Un séptimo futbolista podría encontrar nueva casa en la Primera División. Se trata de Kevin Fajardo, quien ha sido vinculado con Puntarenas FC.

A poco más de un mes para el inicio del siguiente certamen, existe la posibilidad de que esta lista continúe creciendo.



