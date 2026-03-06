¿Se puede reparar el león dañado de la estatua de León Cortés?

El Ministerio de Cultura continúa con las investigaciones para determinar cómo reparar el león dañado del monumento a León Cortés, ubicado en La Sabana.

El daño es severo, según muestran las imágenes, la estructura presenta varias grietas, un hundimiento en la parte frontal y el desprendimiento de la cola.

La figura permaneció íntegra durante 74 años, hasta que este miércoles, en horas de la madrugada, un conductor de 19 años perdió el control de su vehículo y colisionó a gran velocidad contra el monumento.

Actualmente, la pieza se encuentra bajo resguardo en la Galería Costarricense del Deporte.

"Este tendrá que ser uno de los retos para esta restauración, analizar si se puede reparar la pieza o no, no es mi campo pero es algo que me conversaban ayer. Por ser una pieza histórica, el costo que tiene es incierto, no es solo repararla, es el valor histórico que tiene, esto nos llama a tener inventario o conocimiento de las obras de arte que hay en todas las comunidades del país, para poder tener una idea de su valor", explicó Donald Rojas, director de Icoder.

El Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte anunció que presentará la denuncia correspondiente, como lo establece la Ley de Patrimonio.

De momento, las autoridades consideran prematuro estimar el costo de la reparación; además, investigarán el origen de la obra, colocada en 1952, y verificarán si en el país existe el molde de la pieza.