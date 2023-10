¿Se puede rehabilitar a un ofensor sexual?

"La rehabilitación como tal o en el abordaje con este tipo de personas sí se puede llevar a cabo, porque en realidad sí se puede trabajar. Sin embargo, es bastante complejo y delicado el trabajo con este tipo de pacientes. ¿Por qué razón? Porque en la mayoría de los casos este tipo de personas no aceptan que tienen un problema.

"Para que el proceso de rehabilitación o el proceso terapéutico sea realmente eficaz, la persona tiene que aceptar que tiene un problema. Que tiene un problema con el manejo de su sexualidad, que tiene un problema con la percepción de las personas que tienen alrededor. Sin embargo, si esta persona no acepta que tiene un problema, su proceso de rehabilitación o de tratamiento se vuelve un tanto complicado y delicado, justamente porque no al no haber aceptación del problema, no hay un compromiso con el proceso", explicó Arias.