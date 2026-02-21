¿Se puede devolver a los países afectados lo que ya se cobró en aranceles? Expertos internacionales opinan

Especialistas internacionales señalan que la devolución de los aranceles cobrados por Estados Unidos enfrenta obstáculos fiscales y presupuestarios, y que la medida podría abrir la puerta a numerosos litigios.

Los expertos advierten que, aunque la Administración Trump podría buscar alternativas a la devolución, estas no serían inmediatas. Por el momento, consideran que no es posible tomar una decisión de un día para otro.

Otra pregunta que surge es qué pasará con los acuerdos arancelarios vigentes. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, los especialistas señalan que se deberá analizar si mantener o ajustar las medidas liberalizadoras pactadas.

Incluso con esos acuerdos, las exportaciones españolas a Estados Unidos se redujeron un 8 % en 2025, lo que, según los expertos, ha reducido los márgenes de las empresas españolas, haciendo que el mercado estadounidense sea menos atractivo.

La situación genera incertidumbre a ambos lados del Atlántico, ya que Estados Unidos contaba con esos ingresos arancelarios, que ahora quedan en duda.

