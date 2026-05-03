“Se nos mojó todo”: vecinos de Grecia narran destrozos en varias viviendas tras fuertes lluvias

Fuertes aguaceros y ráfagas de viento sorprendieron este sábado a vecinos de Grecia, donde se reportaron viviendas destechadas, caída de árboles y daños en infraestructura. Incluso el estadio del Sporting FC sufrió afectaciones estructurales.

“Empezó una gran lluvia, cayó granizo y de pronto se vino un torbellino que fue lo que quiso levantar el techo de la casa”, relató uno de los vecinos afectados a Telenoticias.

Los residentes indicaron que el fenómeno provocó importantes daños materiales. “Se nos mojó todo: la ropa, los colchones, la pantalla”.

Según los afectados, al menos unas cinco viviendas resultaron con daños. “Vinieron los bomberos y la policía a revisar y a levantar un reporte de las personas afectadas, y estamos esperando que la Comisión nos ayude con colchones y otras necesidades”, explicó uno de los vecinos.

En esta zona del pais, Cruz Roja atendió a dos personas: una por crisis nerviosa y otra por una fractura en el tobillo, producto de la caída de láminas del techo durante el evento.