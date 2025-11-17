“Se metió el barro como nunca”: vecinos de Pérez Zeledón sufren inundaciones por fuertes lluvias

Las intensas lluvias de este domingo 16 de noviembre provocaron inundaciones en varias comunidades de Pérez Zeledón, especialmente en el centro del cantón.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó un total de 28 incidentes en Morazán, Quebradas, El Hoyón, San Andrés y San Ramón Norte.

El río San Isidro fue uno de los más afectados, ya que su caudal creció considerablemente por la cantidad de agua caída.

Vecinos de la zona relataron los daños ocasionados por el temporal. Uno de ellos indicó: “Las alcantarillas no dieron abasto y el agua se metió a mi casa y a la de mi suegra”.

Otro añadió: “Se metió agua, y barro como nunca; mi casa quedó llena de lodo”.

Según los residentes, en apenas 30 o 40 minutos de lluvia intensa se generó toda la afectación en la comunidad.

El Comité Municipal de Emergencias mantiene monitoreo constante de los incidentes para evaluar los daños y coordinar las acciones necesarias para los afectados.

