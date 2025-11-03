¿Se imagina pagar millones por el marchamo? Esto cuesta el más caro del país

Un Ferrari 2018 es el carro con el marchamo más caro de los 1.943.587 derechos de circulación que se pusieron al cobro desde este lunes.



El Instituto Nacional de Seguros (INS) confirmó que la persona propietaria de ese vehículo de lujo tendrá que pagar ₡7.192.439.



En el otro extremo, el carro con el marchamo más barato es un Mitsubishi año 1989, que tendrá hasta el 31 de diciembre para pagar ₡73.706.



En total, el INS espera recaudar ₡335 mil millones con el cobro del marchamo 2026, alrededor de ₡15 mil millones más que el año anterior.



Otro detalle interesante del cobro de este año es el vehículo más antiguo que deberá pagar el derecho de circulación.

Se trata de un Houdson Super Six, modelo 1919, que deberá cancelar ₡74.726.

Para consultar el monto a pagar en el marchamo de este año, los propietarios pueden ingresar a www.grupoins.com, escribir al WhatsApp 2287-6100 Opción 4, descargar el app INS Móvil o bien llamar a la línea gratuita 800-MARCHAMO (800-6272-4266) o al teléfono 2243-9999.

Sobre el pago, desde hoy está habilitado el sistema en el sitio www.grupoins.com, la aplicación INS Móvil, la línea 800 TELEINS (800- 835-34-67) o bien los 2.242 puntos de cobro autorizados en todo el país.