Se graduó de bachillerato en 1991, pero el título se lo entregaron 33 años después

“Los coordinadores me dijeron que en ese programa me reconocían las materias anteriores, llevé entonces matemáticas y lo aprobé con un 100%, me mandaron a San José al MEP para que me aprobaran, pero para no cansarlo con el cuento no me lo aceptaron, lo apelé dos veces, busqué un jurista y nada.

“En aquel tiempo el director nunca se interesó, los coordinadores tampoco, diligencias y aparte de esa situación, apelarlo dos veces y tener la misma resolución, uno se ahueva, fue muy duro para uno, pero no me di por vencido y seguí estudiando otras cosas”, contó.