¿Se frenó construcción en la GAM por falta de agua? Esto responde presidenta del AyA

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) ha señalado que la falta de agua está frenando proyectos de vivienda en el país. Según el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), esta situación ya tiene impacto directo en la Gran Área Metropolitana (GAM).

En entrevista con Teletica.com, la presidenta ejecutiva de la institución, Lourdes Sáurez, confirmó que hay una fila de proyectos esperando por aprobación precisamente por la disponibilidad de agua. "Aquí hay una realidad, como le decía, y es una pésima planificación de cómo ha venido trabajando la institución en años anteriores", reconoció. Según explicó, esta zona depende de una fuente de abastecimiento creada hace décadas, mientras el crecimiento urbano ha sido exponencial. Como respuesta, aseguró, se han incorporado pozos de aguas subterráneas al sistema, aunque el rezago en infraestructura sigue siendo un problema que la institución atiende. Sáurez también habló del programa que activó el AyA en 2023 para reducir el agua no contabilizada (la que se pierde por fugas u otras causas antes de llegar al usuario). Según dijo, lograron reducirla un 4%, aunque el porcentaje se mantiene alto: ronda el 47%. La jerarca añadió que el AyA trabaja en la sustitución de tubería, el diagnóstico y mantenimiento de plantas potabilizadoras, y la incorporación de nuevos caudales y pozos. El objetivo declarado: que "el AyA trabaje como una sola institución".

Megaproyecto para la GAM Su compromiso más concreto, sin embargo, es otro: tener listo, antes de que termine esta administración, el megaproyecto que el país lleva seis años esperando. Se trata del Proyecto de Acueducto Metropolitano (PAM), antes conocido como Orosí II.

"La meta es que ya esté entrando en operación, o por lo menos que esté en la etapa ya de pruebas y demás al cierre de esta administración", afirmó la jerarca.

"Es un compromiso absoluto poder hacer el proyecto como corresponde", agregó. Aunque de inmediato matizó: los plazos "siempre tienen un grado de incertidumbre" por lluvias, materiales e importación de tubería.

El PAM busca cerrar una deuda de infraestructura que la propia jerarca reconoce como histórica.

﻿De construirse, aportaría 2.500 litros de agua por segundo al sistema que abastece a buena parte de la GAM, beneficiando de forma directa a más de 600.000 personas en cantones como Alajuelita, Desamparados, Escazú, Goicoechea, Santa Ana, Curridabat y Tibás.

"Es un proyecto que nunca tuvo forma, que nunca tuvo realmente realidad de poder ejecutarse", reconoció Sáurez. Ubicó entre 2022 y 2023 el momento en que se retomaron en serio los estudios de prefactibilidad.

Según detalló, ya se adquirió la mayoría de los terrenos necesarios, un trabajo que dijo haber heredado de la administración anterior.

También aclaró que los diseños están prácticamente listos, salvo los de dos túneles, para los que el AyA busca cooperación técnica nacional o internacional o, en su defecto, sacará una licitación breve.

La obra fue declarada de interés público en 2019. En ese momento, el AyA anunció que entraría en operación en 2025, con un costo estimado de $422 millones.

Un año después, en noviembre de 2020, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un crédito de $399,2 millones para financiarla.

Para 2021, ni siquiera habían iniciado las obras.

Un año después, el Gobierno dejó vencer el plazo para formalizar ese financiamiento con el BCIE. El proyecto terminó saliendo, en 2024, de la lista de iniciativas urgentes del AyA.

Sáurez es ya la tercera jerarca en prometerle al país una fecha de cierre para esta obra.



