"Se echó para adelante un proyecto necesario", dice Batalla sobre caso "Pista Oscura"

Luego de ser liberado al filo de la medianoche de este jueves, el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, se refirió por primera vez a los hechos que se le achacan en el caso de presunta corrupción que se conoce como "Pista Oscura" (vea video adjunto de Telenoticias).

El exjerarca se limitó a expresarse tranquilo y a rechazar cualquier responsabilidad en las supuestas anomalías que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) sostiene se dieron en la reparación de la zona de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

"No hubo ningún mecanismo, no, no... se echó para adelante un proyecto que era necesario echar para adelante", aseguró el ingeniero de profesión, después de pasar casi 40 horas en celdas de los tribunales de Goicoechea.