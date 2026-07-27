Se cumplen 58 años de una erupción que despertó al volcán Arenal

Hace 58 años, el volcán Arenal despertó y la historia de La Fortuna de San Carlos cambió para siempre.



Aquella erupción de 1968 inició a las 7:30 de la mañana y sepultó por completo a tres pueblos: Tabacón, Pueblo Nuevo y San Luis.



Más de 80 personas murieron aquel día y hoy, casi seis décadas después, la comunidad lo recuerda vívidamente.



En aquel entonces, muchas personas ni siquiera sabían que era un volcán. Lo llamaban “el cerro arenal”.



Desde la noche anterior, varios sismos y estruendos en la cima de aquel “cerro” presagiaban lo que ocurriría en pocas horas.



Aquel lunes, había amanecido oscuro pero era la ceniza, que no permitía ver.



Algunas personas ya habían desalojado sus viviendas. Quienes pudieron, se llevaron el ganado, otros, tuvieron que dejarlo atrás.



Lo poco que se sabía, era informado por las noticias en la radio.



Para conmemorar el 58 aniversario, la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna, (Adifort), organiza el festival "Despertar del Arenal". Hasta el domingo 2 de agosto habrá actividades en La Fortuna, todas gratuitas. El sábado 1° de agosto habrá, como cierre, un concierto con Malpaís.

