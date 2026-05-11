Se buscan padrinos para que Banda Cedes Don Bosco pueda viajar al Desfile de las Rosas

La Banda Cedes Don Bosco se convertirá en la primera banda colegial costarricense en participar en el Desfile de las Rosas 2027.



Con 275 artistas ensayando diariamente, la agrupación trabaja intensamente para dejar el nombre de Costa Rica en alto.



Su director, Luis Fernando Solano, aseguró que este proceso representa un sueño por el que todos están esforzándose al máximo para representar de gran manera al país. El viaje marcará el inicio del año y será la culminación de un anhelo por el que estudiantes y familias han realizado enormes sacrificios.



El sacerdote Roberto Henríquez destacó la pasión de los jóvenes integrantes y aseguró que constantemente se les observa practicando, incluso durante los recreos.



La Banda Cedes Don Bosco acumula 60 años transformando vidas y forma parte de un centro educativo que impacta a cientos de familias y a toda la comunidad de Alajuelita.



Para la integrante Génesis Guzmán, la música ha cambiado su vida en todos los sentidos (ver video adjunto).



Aunque la agrupación se prepara con la pasión que la caracteriza, también necesita del apoyo de la población para cumplir este sueño. Muchos de sus integrantes son becados y no cuentan con los recursos necesarios para viajar, por lo que actualmente buscan ayuda económica.



Las personas interesadas en colaborar pueden encontrar más información en las redes sociales de la agrupación.



El camino de la Banda Cedes Don Bosco hacia Pasadena podrá seguirse a través de Teletica.











