¿Se acuerdan del Torneo de Copa? Pues esta semana regresará y estos son los partidos

Las emociones del Torneo de Copa se reanudarán a partir de esta semana.

La Copa comenzó el año pasado, pero por dar espacio a la Selección Nacional se optó por disputar los cuartos de final, semifinales y final en febrero de este 2026.

De esta forma las series de cuartos de final se disputarán este martes y jueves en diferentes horarios.

Recordemos que para estas instancias Alajuelense, Saprissa, Herediano y Cartaginés ya aparecen en escena.

Para este martes 3 de febrero se disputarán tres partidos:

El primero será a las 4 p. m. por FUTV entre Herediano ante Puntarenas FC.

A las 8 p. m., Alajuelense recibirá a Liberia en el debut de los actuales campeones nacionales y bicampeones de Copa en el certamen.

El miércoles a las 7 p. m., Sporting FC se medirá al Cartaginés en lo que podría ser una mini revancha tras la victoria de los albinegros la semana anterior por la fecha 5.



Para el jueves 5 de febrero, Saprissa, con el debut de su nuevo cuerpo técnico, recibirá a Carmelita a las 8 p. m.

Los verdolagas son los únicos representantes que quedan de la Liga de Ascenso.

A diferencia de las instancias pasadas, los partidos de cuartos de final se disputarán en series de ida y vuelta. Solo la final será a un único juego en Liberia.

Recordemos que para este certamen, cada club cuenta con la regla de contabilizar 360 minutos por partido para los jugadores nacidos posterior al año 2005 con la idea de potenciar a los jóvenes.

Programación de la ida de los Cuartos de Final del Torneo de Copa 🔥#RumboALiberia pic.twitter.com/xZJWQqEOEj — UNAFUT (@UnafutOficial) January 30, 2026

Los clubes que resulten vencedores en esta fase avanzarán a las semifinales, programadas para realizarse entre el 25 y el 29 de marzo.

La gran final se celebrará en el estadio Edgardo Baltodano Briceño en abril.







