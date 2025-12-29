Se acaba el tiempo para más de medio millón de dueños de carros que siguen sin pagar marchamo

A tres días para que acabe el plazo ordinario, 579.015 propietarios de vehículos siguen sin pagar el marchamo 2026.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó este lunes, en su más reciente corte, que se han cancelado 1,364,572 derechos de circulación de los 1.943.587 que se pusieron al cobro el pasado 3 de noviembre.

Eso se traduce en poco más de ₡243 mil millones de los ₡335 mil millones que espera recaudar la institución.

Es importante recordar que los dueños de vehículos tienen tiempo hasta el 31 de diciembre próximo para cumplir con esta obligación, pues a partir del 1.° de enero empezarán a correr los recargos por no pago.

Además, la Ley de Tránsito prevé infracciones y hasta el retiro de placas para aquellos vehículos que sean sorprendidos circulando sin el marchamo al día.

La multa vigente para 2026 es de poco menos de ₡61 mil, además de los cargos adicionales en caso de que se decomisen las matrículas.

Para consultar el monto a pagar en el marchamo de este año, los propietarios pueden ingresar a www.grupoins.com, escribir al WhatsApp 2287-6100 Opción 4, descargar el app INS Móvil o bien llamar a la línea gratuita 800-MARCHAMO (800-6272-4266) o al teléfono 2243-9999.

Sobre el pago, desde hoy está habilitado el sistema en el sitio www.grupoins.com, la aplicación INS Móvil, la línea 800 TELEINS (800- 835-34-67) o bien los 2.242 puntos de cobro autorizados en todo el país.