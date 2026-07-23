Scooters eléctricos ganan terreno, pero regulación sigue pendiente

Cada vez es más común ver scooters eléctricos circulando por las calles de Costa Rica. Su funcionamiento silencioso y su tamaño compacto los han convertido en una alternativa de movilidad para muchas personas, especialmente para desplazarse entre presas y reducir los tiempos de traslado.

Sin embargo, mientras su uso continúa creciendo, estos vehículos permanecen en un vacío legal. La Ley de Tránsito no los contempla como un medio de transporte autorizado para circular por la vía pública, lo que genera incertidumbre tanto para sus usuarios como para las autoridades.

Danny Villalobos, policía de tránsito, señaló:

"Ese tipo de artefacto, autopropulsado o no, es sancionado con una multa de 26 mil colones. Esto nos dirige al artículo 124, este vehículo es retirado de las vías públicas. No puede circular sobre las vías públicas con ese tipo de artefacto o patineta. Este tipo de patinetas únicamente en los parques".

Esta situación también ha intensificado el debate sobre la convivencia de los scooters eléctricos con los demás medios de transporte.

Silvia Rojas, directora de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove), explicó:

"Debería de regularse en el sentido de que sea una forma de moverse más segura, que porten con su casco, que anden sus reflectores, que tengan otras limitantes como tiene el conductor de cualquier otro vehículo".

Mientras Costa Rica mantiene pendiente una normativa específica, varios países europeos ya avanzaron en esa dirección. España, Alemania e Italia cuentan con reglas que establecen límites de velocidad, determinan por cuáles vías pueden circular estos vehículos y fijan requisitos de seguridad para sus conductores.