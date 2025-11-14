Saturan teléfono del hospital con solicitudes para adoptar a bebé abandonado en basurero

El Hospital Nacional de Niños ha recibido decenas de llamadas de costarricenses interesados ​​en adoptar al bebé que fue abandonado en un basurero clandestino en Hatillo. La solidaridad ciudadana se ha manifestado con fuerza tras conocerse el caso, que ha generado conmoción nacional.

El recién nacido continúa estable y completamente fuera de peligro, según confirmó el centro médico. La preocupación por su bienestar ha motivado una ola de consultas sobre cómo brindarle un hogar.

Ante esta situación, la dirección médica del hospital hizo un llamado a la población para canalizar correctamente las intenciones de adopción.

“Aprovecho para agradecer a todos los costarricenses que han estado llamando, pero les ruego por favor, no nos corresponde a nosotros hacer trámites de adopción, no es aquí donde se deben realizar ese tipo de trámites”, explicó el doctor Carlos Jiménez, director del centro médico.

Los trámites de adopción deben realizarse ante el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), institución que se encargará del menor una vez que sea dado de alta. El PANI analizará las posibilidades de protección disponibles y, si la investigación determina que el bebé no cuenta con un recurso familiar que le brinde seguridad, se escogería una familia de las 76 ya aprobadas para adopción.

Por ahora, el pequeño permanece internado en el Hospital de Niños, a la espera de resultados médicos.

El bebé fue rescatado por oficiales de la Fuerza Pública luego de que un vecino escuchara su llanto al fondo de un basurero clandestino en la rotonda de Alajuelita. Presentaba un grado de hipotermia y las autoridades presumían que podría haber pasado hasta dos días a la intemperie.