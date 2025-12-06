Saturación obliga a Hospital de Niños a trasladar pacientes a otros centros médicos

El Hospital Nacional de Niños enfrenta nuevamente una alta saturación debido al incremento de casos de virus respiratorios. La gran cantidad de menores afectados mantiene llenos los servicios de hospitalización y emergencias de este centro médico.

Ante este escenario crítico, las autoridades se vieron obligadas a gestionar el traslado de pacientes hacia otros hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el fin de garantizar la atención oportuna.

Los médicos advierten que los virus respiratorios pueden provocar complicaciones graves e incluso la muerte en recién nacidos. Por ello, insisten en la importancia de aplicar medidas de prevención como el correcto lavado de manos, el uso de mascarilla, la vacunación y evitar la exposición de los pequeños a aglomeraciones.

Asimismo, hacen un llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos a recibir atención médica de inmediato en caso de que presenten síntomas, con el objetivo de reducir riesgos y complicaciones.