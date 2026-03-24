¡Saquen calculadora! Esto les queda a los equipos para ser líder, clasificar y no descender
Con 15 puntos por disputar, este es el panorama de lo que se juegan todos los equipos.
El Torneo de Clausura entra a su recta final y con 15 puntos en disputa, en Teletica.com hacemos el recuento de cuántos puntos tiene cada club y lo que le resta en el calendario.
Todos los frentes están en disputa: el liderato, la clasificación y el no descenso.
A hoy, Herediano, Saprissa y Cartaginés pelean la cima. Además, Alajuelense, Liberia, Sporting y Puntarenas pujan por el cuarto lugar.
Por último, San Carlos y Guadalupe tienen una lucha por no descender. A esta altura del semestre solo Pérez Zeledón está lejos de pelear clasificación y también de descender.
Saque la calculadora:
Herediano 25 puntos
Visita: Puntarenas
Visita: Cartaginés
Local: San Carlos
Visita: Pérez Zeledón
Local: Sporting
Saprissa 24 puntos
Local: Pérez Zeledón
Local: Liberia
Visita: Liga
Local: Guadalupe
Visita: Puntarenas
Cartaginés: 23 puntos
Visita: Sporting
Local: Herediano
Visita: Liberia
Local: San Carlos
Visita: Guadalupe
Alajuelense: 18 puntos
Local: Guadalupe
Visita: Sporting
Local: Saprissa
Local: Puntarenas
Visita: Liberia
Liberia: 18 puntos
Local: San Carlos
Visita: Saprissa
Local: Cartaginés
Visita: Sporting
Local: Alajuelense
Sporting: 18 puntos
Local: Cartaginés
Local: Alajuelense
Visita: Puntarenas
Local: Liberia
Visita: Herediano
Puntarenas: 15 puntos
Local: Herediano
Visita: Pérez Zeledón
Local: Sporting
Visita: Alajuelense
Local: Saprissa
Pérez Zeledón: 12 puntos
Visita: Saprissa
Local: Puntarenas
Visita: Guadalupe
Local: Herediano
Visita: San Carlos
No descenso: San Carlos aventaja por siete puntos a Guadalupe FC
San Carlos: 30 puntos en tabla acumulada
Visita: Liberia
Local: Guadalupe
Visita: Herediano
Visita: Cartaginés
Local: Pérez Zeledón
Guadalupe: 23 puntos en tabla acumulada
Visita: Alajuelense
Visita: San Carlos
Local: Pérez Zeledón
Visita: Saprissa
Local: Cartaginés