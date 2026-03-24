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¡Saquen calculadora! Esto les queda a los equipos para ser líder, clasificar y no descender

Con 15 puntos por disputar, este es el panorama de lo que se juegan todos los equipos.

Saprissa vs. Herediano. Foto: Prensa Saprissa
Saprissa vs. Herediano. Foto: Prensa Saprissa
Por Daniel Jiménez 24 de marzo de 2026, 8:38 AM

El Torneo de Clausura entra a su recta final y con 15 puntos en disputa, en Teletica.com hacemos el recuento de cuántos puntos tiene cada club y lo que le resta en el calendario.

Todos los frentes están en disputa: el liderato, la clasificación y el no descenso.

A hoy, Herediano, Saprissa y Cartaginés pelean la cima. Además, Alajuelense, Liberia, Sporting y Puntarenas pujan por el cuarto lugar. 

Por último, San Carlos y Guadalupe tienen una lucha por no descender. A esta altura del semestre solo Pérez Zeledón está lejos de pelear clasificación y también de descender.

Saque la calculadora:

Herediano 25 puntos

Visita: Puntarenas
Visita: Cartaginés
Local: San Carlos
Visita: Pérez Zeledón
Local: Sporting

Saprissa 24 puntos 

Local: Pérez Zeledón
Local: Liberia
Visita: Liga
Local: Guadalupe
Visita: Puntarenas

Cartaginés: 23 puntos

Visita: Sporting
Local: Herediano
Visita: Liberia
Local: San Carlos
Visita: Guadalupe

Alajuelense: 18 puntos

Local: Guadalupe
Visita: Sporting
Local: Saprissa
Local: Puntarenas
Visita: Liberia

Liberia: 18 puntos

Local: San Carlos
Visita: Saprissa
Local: Cartaginés
Visita: Sporting
Local: Alajuelense

Sporting: 18 puntos

Local: Cartaginés
Local: Alajuelense
Visita: Puntarenas
Local: Liberia
Visita: Herediano

Puntarenas: 15 puntos

Local: Herediano
Visita: Pérez Zeledón
Local: Sporting
Visita: Alajuelense
Local: Saprissa

Pérez Zeledón: 12 puntos

Visita: Saprissa
Local: Puntarenas 
Visita: Guadalupe
Local: Herediano
Visita: San Carlos

No descenso: San Carlos aventaja por siete puntos a Guadalupe FC

San Carlos: 30 puntos en tabla acumulada

Visita: Liberia
Local: Guadalupe
Visita: Herediano
Visita: Cartaginés
Local: Pérez Zeledón

Guadalupe: 23 puntos en tabla acumulada

Visita: Alajuelense
Visita: San Carlos
Local: Pérez Zeledón
Visita: Saprissa
Local: Cartaginés

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