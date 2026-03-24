¡Saquen calculadora! Esto les queda a los equipos para ser líder, clasificar y no descender

El Torneo de Clausura entra a su recta final y con 15 puntos en disputa, en Teletica.com hacemos el recuento de cuántos puntos tiene cada club y lo que le resta en el calendario.

Todos los frentes están en disputa: el liderato, la clasificación y el no descenso.

A hoy, Herediano, Saprissa y Cartaginés pelean la cima. Además, Alajuelense, Liberia, Sporting y Puntarenas pujan por el cuarto lugar.

Por último, San Carlos y Guadalupe tienen una lucha por no descender. A esta altura del semestre solo Pérez Zeledón está lejos de pelear clasificación y también de descender.

Saque la calculadora:

Herediano 25 puntos



Visita: Puntarenas

Visita: Cartaginés

Local: San Carlos

Visita: Pérez Zeledón

Local: Sporting



Saprissa 24 puntos



Local: Pérez Zeledón

Local: Liberia

Visita: Liga

Local: Guadalupe

Visita: Puntarenas



Cartaginés: 23 puntos

Visita: Sporting

Local: Herediano

Visita: Liberia

Local: San Carlos

Visita: Guadalupe



Alajuelense: 18 puntos

Local: Guadalupe

Visita: Sporting

Local: Saprissa

Local: Puntarenas

Visita: Liberia

Liberia: 18 puntos

Local: San Carlos

Visita: Saprissa

Local: Cartaginés

Visita: Sporting

Local: Alajuelense

Sporting: 18 puntos

Local: Cartaginés

Local: Alajuelense

Visita: Puntarenas

Local: Liberia

Visita: Herediano

Puntarenas: 15 puntos

Local: Herediano

Visita: Pérez Zeledón

Local: Sporting

Visita: Alajuelense

Local: Saprissa

Pérez Zeledón: 12 puntos

Visita: Saprissa

Local: Puntarenas

Visita: Guadalupe

Local: Herediano

Visita: San Carlos

﻿No descenso: San Carlos aventaja por siete puntos a Guadalupe FC

﻿﻿San Carlos: 30 puntos en tabla acumulada

﻿Visita: Liberia

Local: Guadalupe

Visita: Herediano

Visita: Cartaginés

Local: Pérez Zeledón

Guadalupe: 23 puntos en tabla acumulada



Visita: Alajuelense

Visita: San Carlos

Local: Pérez Zeledón

Visita: Saprissa

Local: Cartaginés