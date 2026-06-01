Saprissa llevó al 43% de los aficionados que asistieron a los partidos del Clausura 2026

El Deportivo Saprissa fue el equipo que más aficionados llevó a su estadio y lideró la recaudación durante el Clausura 2026.

Así se desprende de los datos brindados por Unafut este lunes.

Los tibaseños tuvieron una asistencia de 151.177 aficionados y una recaudación que ascendió a ₡460.782.711,24. Esto significa el 43% de los ingresos generados en todas las canchas durante el semestre.

En segundo lugar se ubicó Liga Deportiva Alajuelense con 80.552 asistentes, lo que representó una recaudación de ₡170.274.048,67.

En tercer puesto apareció Cartaginés, con 27.087 aficionados y una recaudación de ₡81.799.998,75.

Cabe destacar que, con respecto al Apertura, el campeón Herediano fue el equipo que más creció en el apartado de asistencia, ya que pasó de 14.172 a 26.969 espectadores, convirtiéndose en la cuarta institución del escalafón.