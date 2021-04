Santa Cruz registra un incremento acelerado de casos COVID-19

El aumento de los casos positivos por el COVID-19 tiene preocupados a las autoridades de la Clínica de Santa Cruz, debido a que en las últimas semanas se ha registrado un incremento acelerado de los casos en el cantón.



“En los últimos días hemos observado un incremento exponencial de los casos, por ejemplo, el día lunes 19 de abril se realizaron 35 pruebas y de esas 35 pruebas, 32 salieron positivas, lo que refleja un porcentaje de positividad mayor al 90%; eso nos preocupa porque evidencia que hay muchas personas que están circulando en Santa Cruz con la enfermedad y no están siendo detectados”, indicó Luis Matarrita Rodríguez, encargado de epidemiologia.

Debido al incremento de los casos durante las dos últimas semanas, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), decidió pasar de alerta amarilla a naranja al cantón, según el doctor Matarrita, el aumento de los casos podría tener relación con el descuido de los protocolos sanitarios durante la Semana Mayor.

“Nosotros observamos días previos a Semana Santa en la época de verano y durante la semana mayor gran circulación de personas en toda la zona turística de Santa Cruz las playas y no solo la circulación nos preocupo fue el descuido de las medidas sanitarias, observamos que las personas no guardaban el distanciamiento social y en muchos casos no usaban mascarillas, ni aplicaban el lavado de manos como corresponden” detalló Matarrita.

Las autoridades de salud le solicitan a los santacrueños seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios y lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, “el peor enemigo de las personas es el descuido, porque tenemos el conocimiento que el COVID-19 es una realidad, nadie puede negar eso, pero el descuido a las normas sanitarias es lo que nos está matando”, concluyó Matarrita.

Información del medio regional Guana/Noticias para Teletica.com