Santa Cruz presentará plan regulador en 2027 para controlar "boom inmobiliario"

Basta caminar unos metros por la calle principal de Tamarindo. A izquierda y derecha, hoteles y comercios pujan por un espacio en una zona que apenas si tiene un último lote a la venta.

Desde playa Flamingo, en Cabo Velas, por las montañas se ven techos, piscinas, ventanales. Es un hecho: en los distritos costeros del cantón guanacasteco de Santa Cruz, el desarrollo inmobiliario crece a ritmo sostenido bajo la expectativa de obtener grandes paisajes, la brisa marina y el lujo.

Hoy lo hacen sin un orden formal, porque no existe ninguna normativa municipal que lo regule, pero desde el ayuntamiento guanacasteco anuncian que pronto la habrá.

La municipalidad espera contar durante el primer trimestre de 2027 con un plan regulador costero y urbano que permita ordenar el crecimiento inmobiliario y enfrentar los desafíos que ese desarrollo ha generado.

Así lo aseguró el alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro, quien reconoció que el crecimiento ha sido desordenado.

"La expansión está bien, mucha gente habla de gentrificación, pero hay un desarrollo importante para una economía en un cantón", afirmó.

No obstante, el alcalde señaló que ese crecimiento debe ir acompañado de una planificación territorial que proteja los recursos naturales.

"Tenemos también que regular, porque no podemos ocupar totalmente el área de un cantón como Santa Cruz porque tenemos que pensar en las áreas de recarga, tenemos que pensar en los mantos acuíferos, tenemos que pensar en cada uno de esos espacios de patrimonio. Hablemos de manglares, hablemos de parques, hablemos de un montón de cosas más que tienen que regular", indicó.

El cantón compite hombro a hombro en metros de construcción nuevos con los cantones más céntricos del país. Se concentra principalmente en obra habitacional, pero esas casas no necesariamente implican que alguien viva en ellas todo el año.



Alfaro admitió que actualmente el desarrollo urbano presenta problemas de planificación.

"En este momento es un crecimiento bastante desordenado y tenemos una playa muy desordenada y no le vamos a mentir cómo está Tamarindo [...] No podemos crecer como estábamos creciendo", expresó.

Según explicó, la Municipalidad ya superó las etapas de consulta y los trámites institucionales, por lo que el documento se encuentra en elaboración.

"Es un trabajo tedioso, costoso, pero gracias a Dios tenemos una empresa contratada, más un equipo de profesionales municipales entregados directamente al plan regulador, trabajando casi 24 horas al día para que este plan regulador esté listo lo más pronto posible, que esperamos que el primer trimestre del próximo año tengamos ya un producto, socializarlo y mandarlo ya para que esto sea una ley como corresponde."

El alcalde calificó el plan regulador como el proyecto más importante de su administración y aseguró que no se limitará únicamente al ordenamiento territorial.

﻿"Hoy estamos pensando en el presente, pero ¿quién va a preservar el agua? [...] Necesitamos planificar la movilidad urbana, las zonas inundables, los focos de calor y dónde se puede construir y dónde no se puede construir."

Una vez concluido el documento, la Municipalidad iniciará un proceso de socialización con comunidades, empresas y otros actores antes de remitirlo para su aprobación.