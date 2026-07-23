Santa Cruz crea santuario forestal para proteger la madera de la marimba

﻿Periodista: Jimena López Araya.﻿

La marimba no sería la misma sin los árboles de donde provienen las maderas con las que se construye. Por eso, en Santa Cruz se impulsa un proyecto que busca proteger las especies necesarias para fabricar el instrumento, declarado Símbolo Nacional de Costa Rica en 2019.

El cachimbo se utiliza para las teclas, el cedro amargo para la caja de resonancia y el hule y el guaitil para los bolillos. Sin embargo, la expansión agrícola, la ganadería y el desarrollo inmobiliario han reducido los bosques donde crecen estas especies (ver video adjunto).

​“Usted podría querer hacer una marimba de jocote, pero no va a sonar. Las condiciones de la madera tienen que ser muy sonoras y mantener la afinación a través del tiempo”, explica Randy Suárez, fundador del Bosque de la Marimba.

Ante esta realidad nació el Bosque de la Marimba, un espacio de casi 10 hectáreas ubicado junto al río Enmedio, en terrenos del Colegio Académico de Santa Cruz. La iniciativa busca garantizar que, en el futuro, los artesanos sigan contando con la materia prima para construir este instrumento.

​“Queremos que quien quiera hacer una marimba tenga disponible la materia prima y que esta tradición no se pierda”, señala Suárez.

El proyecto ha contado con el apoyo del Ministerio de Cultura mediante la Beca Taller y del trabajo de personas voluntarias. Sin embargo, sus encargados aseguran que también han enfrentado robos de árboles, vandalismo y otros problemas que dificultan su conservación.

​“Se nos han robado árboles de cachimbo que compramos con recursos de la Beca Taller. Duele mucho ver que desaparezcan después de todo el esfuerzo”, lamenta Suárez.

A esto se suma el riesgo permanente de los incendios forestales, una de las principales amenazas para los bosques guanacastecos durante la época seca.

​“Es bonito bailar y tocar la marimba, pero también tenemos la responsabilidad de cuidar la naturaleza para que las futuras generaciones puedan seguir tocando y los demás puedan seguir bailando”, concluye.



