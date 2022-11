Sandra Cauffman irá al Festival de la Luz por primera vez: “Me dio calorcito de corazón”

Por Susana Peña Nassar | 17 de noviembre de 2022, 10:15 AM

La costarricense Sandra Cauffman, quien trabaja en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), asegura estar “muy honrada y bastante sorprendida” por su designación como mariscal del Festival de la Luz 2022.

Ella se enteró de esa decisión hace dos semanas, cuando recibió la llamada del alcalde de San José, Johnny Araya.

“Fue una sorpresa bastante bonita, un evento tan lindo de mi Costa Rica, que me dio tanto calorcito de corazón. La verdad es que me siento muy honrada y bastante sorprendida también, porque hay tantas personas en Costa Rica que pudieron haber sido escogidas y es un honor que me hayan escogido a mí”, indicó durante una entrevista con Teletica.com.

El próximo 17 de diciembre será la primera vez que Cauffman asista a un Festival de la Luz. Además, encabezará el desfile, justamente, en la celebración del 25 aniversario de ese evento.

Una vez que fue notificada, la funcionaria de la NASA solicitó el permiso respectivo para venir al país, ya que se trata de una actividad “oficial”.

“Nunca lo he visto (el festival). Yo me vine a los Estados Unidos, el año entrante cumplo 40 años de haberme venido, yo tenía 21 años. Desde que empezaron a hacer el Festival de la Luz, nunca he tenido la oportunidad de ir a verlo, mi mamá tampoco”, indicó Cauffman.

“Mami va a ir conmigo también. Ella está más emocionada que yo (risas). Estamos muy emocionadas de poder ir (…) de ver a todos los compatriotas, familia y de participar en el festival”, agregó.

Actualmente, la mariscal se desempeña como directora adjunta de la División de Astrofísica de la NASA, que se encarga, por ejemplo, de proyectos como los telescopios Hubble y James Webb. Dice que para ella es un “gran honor” representar al país en la NASA, “ya que un pedacito de Costa Rica está yendo a otros planetas, está estudiando el Universo”.

No quiso dejar pasar la oportunidad para enviar un mensaje a todos los niños: nunca dejar de soñar.

“No importa de dónde uno venga, no importa dónde nazca, uno puede llegar a ser lo que uno sueña ser. La verdad, no todos los sueños se hacen realidad, el mío no se hizo realidad: yo quería ser astronauta, ir a la Luna, admiraba mucho a Franklin (Chang); pero nunca tuve la oportunidad de ser astronauta y, honestamente, tengo medio miedo a las alturas también. Ahora que trabajo con astronautas y sé todo lo que hacen y cómo lo hacen, digo: ‘Señor, ¿cómo hacen eso?’ La verdad, yo no lo habría podido hacer.

“Pero en ese proceso de soñar, conseguir nuestros sueños, tener esa tenacidad, perseverancia, emprendimiento, uno puede llegar más lejos que si no tuviera un sueño. Necesita una semillita de un sueño para empezar a movilizarse uno por dentro. Mi mensaje es que sueñen y que se esfuercen; tal vez no es tan fácil, pero si seguimos constantes, llegamos un poquito más lejos que si no soñáramos del todo”, expresó a este medio.

La última vez que Sandra Cauffman vino a Costa Rica fue hace un año, en noviembre de 2021, para el estreno del musical “Revolucionarias”.