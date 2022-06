Sancionan a chofer por cerrarle puerta de bus “en la cara” a mujer con discapacidad

Por Eric Corrales | 26 de junio de 2022, 16:00 PM

Un chofer de transporte público fue sancionado tras negarse a llevar a una pasajera con discapacidad, quien llevaba un perro guía.



La situación ocurrió el pasado 17 de junio a las 2 p. m. en una parada cercana a Plaza Cristal, sentido Zapote-Curridabat.

Melissa Castillo Chavarría, diagnosticada con discapacidad psicosocial, requiere un perro de soporte emocional para movilizarse en todo momento. Ella relató su experiencia a Teletica.com.

“Yo estaba esperando el autobús, cuando este llegó, una señora bajó y cuando el chofer vio que yo llevaba un perro guía, me cerró la puerta en la cara y arrancó. Yo corrí para tocarle la puerta, pero literalmente me tiró el bus encima, tanto así que la llanta me golpeó el brazo; por suerte, mi perrita iba al lado derecho, si no hubiera muerto, incluso yo pude haber quedado debajo de la llanta si hubiera perdido el equilibrio”, contó Castillo.

La mujer compartió su frustración en redes sociales, donde una conocida que venía en el autobús aseguró que los pasajeros le gritaron al chofer para que se detuviera, pero hizo caso omiso.

“Fue muy triste, yo venía en ese bus, escuché los gritos de la muchacha, la conozco desde la escuela, todos los que veníamos en el bus le gritamos que por favor le parara y él no quiso hacerlo”, escribió Viviana Arias.

La afectada quedó con gran indignación tras el altercado. “Yo quedé en crisis en la calle, con mi perro, fue muy traumático. Todavía no puedo entender cómo este tipo me tiró el bus encima, como una persona puede llegar a hacer eso y más en un transporte público”, agregó la mujer.

Seguimiento y sanción

Este medio contactó a los representantes de la compañía de buses Consorcio Operativo del Este S.A., a cargo de la ruta involucrada. Ellos indicaron tener conocimiento del caso, se pusieron en contacto con la afectada y le ofrecieron disculpas. Además, sancionaron al chofer.

“Apenas nos enteramos de lo que pasó, contactamos a la joven, le ofrecimos disculpas del caso en nombre de la empresa. Con los datos que ella nos dio, logramos ubicar la unidad y el chofer que la manejaba, este no tiene ningún antecedente de maltrato a pasajeros, por lo que recibió su primera sanción por escrito, se le hizo ver que la situación no fue la correcta, afortunadamente no pasó a más”, explicó Eileen North Arrieta, vocera de la compañía.

Retroalimentación



La empresa también comentó que usarán la situación para retroalimentar a los choferes y capacitarlos en la atención de personas con discapacidad.

“Nosotros pasamos retroalimentando a los conductores, por las funciones es imposible reunirlos a todos, pero los retroalimentamos por WhatsApp, a lo largo de la semana les pasamos enviando informaciones. Procuramos hacer eso todos los días. Esta semana incluso se envió un mensaje al respecto”, acotó North.

Una lucha constante

Melissa Castillo señaló que vive la discriminación todos los días y que una vez, incluso, tuvo que recurrir a la Fuerza Pública por ayuda.

“Para mí es muy duro tener que pasar por estas cosas, con mi perro de asistencia he pasado por duras situaciones con los choferes de buses, no es la primera vez que me he peleado con los choferes.

“¡Estoy harta de esto! Ni siquiera me han dejado enseñar el carné del Conapdis Costa Rica. Estamos cansados de pelear con la gente. La gente cree que para tener una discapacidad hay que ser ciego, andar sin un brazo o una pierna, pero la discapacidad psicosocial es un tema muy serio. A mis 40 años yo ya soy pensionada por invalidez.

“La otra vez me pasó algo similar en la interlínea, yo subí con mi perra Layka, le mostré el carné al chofer, pero este me dijo que yo no tenía ninguna discapacidad y pidió que bajara. Enojada, me reusé y hasta la gente me comenzó a gritar ‘loca, bájese, me está atrasando’, en eso vi una patrulla y la llamé, el chofer les pidió a los oficiales que me bajaran, ellos le iban a hacer caso, pero en eso le mostré el carné al oficial y le expliqué.

“El oficial, al ver la identificación, le dijo al chofer que más bien yo podía demandar a él o a la empresa. El policía se subió al bus y les explicó a las personas que yo tenía una discapacidad”, concluyó Castillo.

Información precisa para denunciar

En la empresa de autobuses hicieron un llamado a las personas con discapacidad para que siempre porten el carné respectivo, además, brindaron los pasos adecuados para que un usuario pueda presentar una denuncia de manera correcta.

“Siempre es importante que las personas con discapacidad tengan el carné con el que se pueden identificar por si el chofer se los solicita. Además, es valioso que sepan cómo hacer una adecuada denuncia y tener toda la información a mano, el caso de doña Melissa lo pudimos tratar porque ella brindó los detalles fundamentales.

“Primero requerimos que se identifiquen, al ser denuncia anónima también se da seguimiento, pero si se identifican tenemos más herramientas para darle seguimiento al caso. Segundo, es importante que den la mayor información de lo que sucedió, en especial placa de la unidad, y si no, por lo menos, hora y lugar exacto de cuando ocurrió. A veces pasa que no dan hora, fecha ni dirección exacta donde les ocurrió el altercado, y para nosotros es difícil poder llegar al origen del problema sin estos datos”, aclaró la vocera de Coesa.

Los medios que la compañía ofrece a los pasajeros para tramitar denuncias son el correo electrónico [email protected] y el número 2274-1105.

Colaboró con la información el medio digital CR Denuncia.