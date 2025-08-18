San Juan de Dios ya cuenta con terapia láser para pacientes con quemaduras o cáncer

Los pacientes con secuelas de quemaduras, cáncer o accidentes de tránsito cuentan ahora con una terapia láser para recuperar movilidad y reducir cicatrices

Esta terapia está disponible en el Servicio de Cirugía Reconstructiva y Plástica del Hospital San Juan de Dios.

Los pacientes quemados con lesiones extensas, por lo general sufren infecciones y complicaciones durante su hospitalización, esto provoca que el proceso de cicatrización no sea ordenado y se traduzca en una cicatriz totalmente deformante. Por eso la terapia con láser se convierte en una opción.

La técnica consiste en la utilización de energía para estimular el colágeno, eliminar vasos irregulares y favorecer la formación de colágeno.

El Servicio de Cirugía Reconstructiva y Plástica del Hospital San Juan de Dios cuenta con esta tecnología dos veces al mes y los pacientes se muestran satisfechos con los resultados.

El uso de la tecnología láser no implica un procedimiento quirúrgico como tal: no requiere internamiento de los pacientes ni la utilización de suturas.