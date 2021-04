San Juan de Dios urgido de artículos de higiene para pacientes COVID-19

El Hospital San Juan de Dios urge de artículos de higiene personal para pacientes COVID-19.

Luisa Ureña, presidenta de la Asociación del Servicio Voluntario del centro médico, explicó que las personas, al no poder recibir visita, se quedan sin estos insumos en algún punto.



Ante esas circunstancias, acuden a ellos, pero se agotan rápidamente.

“Todos los pacientes que ingresan por COVID por obvias razones no les dejan ingresar absolutamente nada, todo lo desechan (...) Nosotros somos el único medio que está en el hospital para llevarles esas cositas. Sin embargo, como son tantos pacientes, lo que tenemos se nos va agotando ya que es muchísimo paciente el que ingresa", comentó.

Los artículos que más se están necesitando son:

Además de los pacientes que ingresan por el virus, la asociación debe cubrir el resto de personas internadas, como el área de oncología, cirugía, ortopedia, entre otros.

Ellos pasan por la misma situación, al estar la visita suspendida.

"El Cuerpo de Enfermería que tiene que asear a los pacientes y a veces se ven con muchas limitaciones. Un paciente encamado por mucho tiempo suda, incluso por los medicamentos que les ponen. Ellos no huelen mal, si no que se sienten mal al no estar bien aseados", dijo la presidenta.