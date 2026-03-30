San José se llenó de fe con la tradicional procesión del Domingo de Ramos

A las 9:30 de la mañana de este domingo San José se llenó de palmas en una actividad simbólica que da inicio a la Semana Mayor.



La jornada arrancó en la iglesia de La Soledad, ubicada sobre el Paseo de los Estudiantes, en el Barrio Chino, donde se realizó la tradicional bendición de las palmas.



Desde tempranas horas, decenas de creyentes acudieron a la misa, previo a la esperada procesión del Nazareno.



Tras la celebración, los fieles salieron del templo y escucharon la lectura del evangelio, que recuerda la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, cuando fue recibido con ramos y alabanzas por la multitud.



Posteriormente, los asistentes acompañaron la imagen del Nazareno en procesión hasta la Catedral Metropolitana de San José.



El recorrido avanzó por el bulevar de la avenida 4 hacia el Parque Central, en medio de cánticos, oraciones y una multitud que alzaba sus palmas bendecidas.

Muchos de los feligreses participaron con la esperanza de recibir un milagro, mientras que otros aprovecharon para enviar un mensaje de gratitud por la libertad de profesar su fe sin persecuciones.

Ya en la Catedral Metropolitana, la celebración continuó con la santa eucaristía, cerrando así una de las actividades más representativas del inicio de la semana Santa.

Pero la tradición no termina ahí. En esta procesión también destacó una figura muy especial: la “burra chepita”, encargada de llevar al Nazareno.

Con más de 15 años cumpliendo esta importante labor, Chepita se ha convertido en un símbolo de esta celebración en la capital.

Tras finalizar la actividad, la burrita fue trasladada hacia Heredia, en las cercanías de Ojo de Agua, donde permanece bajo cuidado, a la espera de volver el próximo año para cumplir, una vez más, su misión en esta tradición cargada de fe.