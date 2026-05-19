San José recauda más de ¢350 millones al mes por parquímetros y multas: ¿en qué se invierten?

El uso de parquímetros y la aplicación de multas por estacionamiento indebido se han convertido en una fuente clave de ingresos para la Municipalidad de San José, recursos que, según las autoridades, se destinan principalmente a reforzar la seguridad en la capital.

Actualmente, el cantón central de San José cuenta con 3.886 espacios de parquímetros, ubicados de forma estratégica en las zonas de mayor afluencia vehicular, lo que permite ordenar el espacio público y mejorar la rotación de vehículos.

Solo durante el mes de marzo, la municipalidad recaudó más de ¢357 millones por este concepto. De ese monto, ¢208 millones correspondieron a la venta de tiempo de estacionamiento, mientras que ¢148 millones se generaron por la emisión de 16.625 multas.

Pero, ¿en qué se invierte este dinero? De acuerdo con la Policía Municipal, estos recursos se traducen en patrullajes, vigilancia y atención directa de la seguridad ciudadana, en una de las provincias con mayor incidencia delictiva del país.

​Los ingresos por parquímetros continuarán aumentando con la ampliación de horarios, una medida que empezó a regir recientemente en sectores como La California y Barrio Escalante.

Solo en la primera noche de regulación nocturna, se recaudaron ¢122.800 por venta de tiempo a 105 conductores y ¢345.600 por multas, para un total de ¢468.400 entre las 7:00 p. m. y las 2:00 a. m..

Con esta ampliación, la municipalidad proyecta recibir ¢10 millones adicionales al mes.

Las autoridades insisten en que el objetivo del sistema no es únicamente recaudar fondos, sino ordenar el uso del espacio público, facilitar el acceso a zonas concurridas y mejorar la convivencia vial.

El sistema de parquímetros de San José volvió a operar en abril de 2025, con una tarifa de ¢960 por hora.