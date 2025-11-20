San José cobrará parquímetros hasta las 2 a. m. en zonas de “alta actividad nocturna”

A partir de diciembre próximo, los parquímetros que administra la Municipalidad de San José (MSJ) trabajarán los siete días de la semana y hasta las 2 a. m.



El cambio ya fue incluido en el nuevo reglamento que será discutido por el Concejo Municipal en los próximos días, según precisó a Teletica.com la jefa de la Sección Parquímetros de la municipalidad, Ana Gil.



El cambio será efectivo, de momento, para tres de los ocho sectores que administra el gobierno local: Barrio Escalante, las inmediaciones del parque Okayama en San Francisco de Dos Ríos y una parte de La California.



“El horario que se proyecta va a ser de 8 a. m. a 2 a. m. en sectores donde la actividad comercial nocturna es más fuerte. La idea que tenía el señor alcalde es que empezara el 1.° de diciembre, pero eso dependerá de que el Concejo conozca la reforma, la vote y apruebe”, explicó Gil.



La reforma incluye, además, la posibilidad de que esos mismos horarios se amplíen a otros sectores “según demanda”.

“Digamos, la Alcaldía va observando con la gente de patentes y la misma Policía Municipal y si hay un descontrol vial en ciertas horas de la noche, o situaciones festivas, se pueden ampliar los horarios. Por ejemplo, en actividades en el Estadio Nacional”, añadió la funcionaria.

Esta ampliación de días y horarios también incluye una agresiva expansión en términos de espacios.

“El sistema arrancó con 2.760 espacios y la licitación abre la posibilidad de que se pueda aumentar a solicitud de la ciudadanía. Ya se demarcaron zonas como Escalante, Pavas, Mata Redonda y algunos sectores de Merced y estamos expandiendo para llegar a las 1.119 zonas que se tiene proyectado demarcar previo visto bueno del señor alcalde”, explicó Gil.

La expectativa es que, antes del 15 de diciembre próximo, ya estén demarcados los 3.879 espacios.

La ampliación de espacios y horarios incluirá, además, la contratación de 10 nuevos oficiales de parquímetros que se sumarán a las labores de patrullaje diarias.