San Gerardo de Dota: un bosque nuboso lleno de vida y aventuras

La reserva privada del Hotel Savegre, ubicada en San Gerardo de Dota, es un refugio natural que ofrece más de 400 hectáreas de bosque nuboso a 2.200 metros de altura, con 20 kilómetros de senderos distribuidos en seis rutas de diferentes niveles de dificultad. Entre sus principales atractivos destacan los colibríes, el quetzal y el imponente “Roble Milenario”, cuyo tronco tiene 21 metros de circunferencia y se estima que tiene entre 1.500 y 1.800 años de antigüedad.

El río Savegre, reconocido como uno de los más limpios de Centroamérica, atraviesa la reserva, mientras que varios miradores permiten disfrutar de vistas panorámicas hacia las montañas del Cerro de la Muerte. Los visitantes pueden explorar los senderos cualquier día de la semana por $12 (aproximadamente seis mil colones), monto que incluye un 15% de descuento en el restaurante del hotel, donde se sirven desayunos, almuerzos y café.

Además, el hotel cuenta con el vivero “Páramo”, que alberga más de 450 especies de cactus y suculentas, algunas tan únicas que resultan raras de encontrar en Costa Rica. La reserva se encuentra a dos horas y diez minutos de San José y es ideal para quienes buscan practicar senderismo y reconectarse con la naturaleza.





Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2740 1028.

