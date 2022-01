San Carlos y Santos solicitaron reprogramación de su debut en el Clausura 2022

Los clubes San Carlos y Santos solicitaron este martes al Comité de Competición la reprogramación del partido entre ambos por casos positivos de COVID-19.

El compromiso está pactado para este miércoles a las 6 p. m. en el estadio Carlos Ugalde.



Otto Patiño, miembro del Consejo Director de Unafut, informó que ambos equipos solicitaron la reprogramación del juego.



Además, Sergio Chaves, presidente norteño, aseguró que deben ser un club "solidario".

​"Si tienen que jugar y están contaminados nos van a enfermar el equipo. Tenemos que solidarizarnos con Santos y velar por nuestro club", dijo Chaves.

Por su parte, Gina Martínez, jefa de prensa del conjunto guapileño, comunicó: "Protegiendo la salud de sus colaboradores se ha decido solicitar al Concejo Director la suspensión".

De esta manera, este duelo se uniría a los de Guanacasteca vs. Saprissa, Sporting vs, Alajuelense y Herediano vs. Jicaral.



De la primera fecha del Torneo de Clausura 2022 solo se jugarían dos encuentros: Pérez Zeledón contra Grecia y Guadalupe frente a Cartaginés.



Los generaleños recibirán a los griegos a las 8 p. m. mientras que los brumosos visitarán a los guadalupanos a las 8:10 p. m.