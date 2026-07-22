San Carlos sigue en duda para la fecha 1 del Apertura 2026 por deuda con la Caja

A un día del arranque del Apertura 2026, no hay certeza sobre si San Carlos podrá jugar en la fecha 1.

Este jueves a las 8 p. m., el Club Sport Herediano debuta en el Apertura 2026 ante Puntarenas. Es el primer partido del certamen, pero el pitazo inicial llega con incertidumbre.

Esta tiene poco que ver con los campeones defensores o los porteños: la gran duda es si San Carlos podrá jugar en la fecha 1.

De acuerdo con la programación oficial de la Unafut, los Toros del Norte deberían medirse, en el Carlos Ugalde, con Escorpiones el domingo a las 5 p. m.

Más allá de esto, no hay certeza.

En San Carlos aseguran que trabajan para resolver la situación.

“Nosotros tenemos tiempo hasta el jueves para pagar esa deuda. Hemos venido trabajando hace días con la misma gente de la presidencia de la Caja, viendo si llegamos a un arreglo y en eso hemos estado. Estamos haciendo todo lo posible para poder arrancar el torneo el domingo con todas las de leyes”, aseguró Orlando Zamora, vicepresidente de San Carlos.

Cabe recordar que, de acuerdo con lo expuesto días atrás por Ana Muñoz, directora de Competición en Unafu, “no es que la licencia esté revocada, está suspendida temporalmente”.

En caso de que los norteños no resuelvan el tema antes del fin de semana y el partido no se realice, automáticamente perderán los puntos.