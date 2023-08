"Salvemos a Christian": La Campaña que unió a Costa Rica en una época sin redes sociales

"Me pongo un poco sentimental porque, lógicamente, mis papás no le dieron importancia, o no sé qué fue la situación, me enteré un día curioseando en la Biblioteca Nacional, cuando me puse a ver periódicos viejos. Así me enteré de que mis papás rifaron la casa para obtener los recursos necesarios; incluso mi papá había renunciado al trabajo que tenía para adquirir parte de la liquidación…



"Al rifar la casa, cuando ellos contactan al ganador y él les dice: ‘No, yo no quiero la casa, yo lo hice por ayudar’. Mis papás hicieron mucho, pero también el corazón de una persona de venir y decir ‘yo no la quiero’. Es una anécdota un poco difícil que, como te digo, la comprendo hasta mucho después y me da fe de que mis padres fueron muy valientes", contó en una entrevista con este medio.