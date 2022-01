Salud y PANI facultaron a hospital de Heredia a vacunar contra COVID-19 a menor

El Ministerio de Salud y del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) facultaron al hospital San Vicente de Paúl de Heredia para vacunar contra COVID-19 al menor, cuyos padres se negaban. Así fue dispuesto por las autoridades este viernes 28 de enero.

"Mediante el oficio MS-DRRSCN-DARSH-656-2022, el Área Rectora de Salud de Heredia DRRS - Central Norte, indica que, fundamentados con la legalidad existente y el decreto ejecutivo 40255 del 23 de febrero de 2017, autorización al personal médico para la vacunación de menores de edad: “(…) se proceda en el caso del menor (…), así como para cualquier caso futuro, (…) realizar una valoración médica por parte de los especialistas o el personal médico a cargo del caso en cuestión, de forma que se defina si existe o no contraindicación médica para la vacunación del menor, y en caso de que no exista dicha contraindicación, asuma las potestades legales que le son conferidas mediante la legalidad existente y todo lo antes mencionado y se proceda a vacunar al menor", señala el comunicado enviado por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Por su parte, el PANI mediante el oficio PANI-OLHS-OF-00052-2022 de la oficina local Heredia Sur señala que el hospital de Heredia “debe actuar en función de sus competencias según su criterio médico conforme lo dispuesto en los artículos 43, 46 del Código de Niñez y Adolescencia y el artículo 144 del Código de Familia”.

En el documento también establece que luego de la investigación preliminar de este mismo viernes 28 de enero, realizada por funcionarios de esta institución:

“(…) no se identifican otros factores de vulnerabilidad que imposibiliten el retorno de la persona menor de edad con sus progenitores, que no sean el riesgo a su salud si no cuenta con la vacunación previo al egreso hospitalario, sean el alto riesgo en su salud que refieren en los informes remitidos. Por lo que reitera que el hospital en atención a su criterio médico y la legislación vigente está facultado para efectuar la vacunación previa a la salida de Mateo del centro médico en resguardo del derecho fundamental a la salud y vida”.