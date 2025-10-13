Salud tras caso de fiebre amarilla: “Es muy bajo el riesgo de que exista un brote”

La ministra interina de Salud, Mariela Marín, aseguró que el riesgo de un brote de fiebre amarilla en Costa Rica, tras el primer caso confirmado, “es muy bajo”.

Así lo hizo ver la mañana de este lunes durante una conferencia de prensa, en la que también afirmó que, como parte de las acciones desarrolladas a partir de este contagio, se descartó la presencia de criaderos del mosquito transmisor Aedes aegypti en las zonas visitadas por la estadounidense de 29 años que dio positivo por la enfermedad.

Valga recordar que la fiebre amarilla únicamente se transmite mediante el insecto en cuestión y el Haemogogus (que no existe en Costa Rica), más no de persona a persona.

Por esa misma razón es que se llevan a cabo fumigaciones en sitios como el hospital privado en la que se trató inicialmente la paciente, su lugar de hospedaje, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS), entre otros. Esas labores incluyen tres rondas, las cuales están previstas para culminar el martes.

"Hemos fumigado todos los lugares donde estuvo la paciente. Tuvimos una muy buena trazabilidad. Entonces esto disminuye el riesgo y para el pueblo de Costa Rica les informo que es muy bajo el riesgo de que exista algún brote a nivel de Costa Rica. "Sin embargo, tenemos que permanecer alertas y cualquier síntoma que cualquier costarricense presente cuando venga de estos lugares de América del Sur o África, por favor tienen que consultar a su médico tratante o a la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS)", indicó Marín.

Entretanto, se lleva a cabo la búsqueda de nuevos casos sospechosos, a través de pruebas a personas que estuvieron en contacto con la paciente, explicó la directora de Vigilancia de la Salud, Jennyfer González. De momento, se descartan contagios secundarios.

A través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se gestiona el apoyo técnico de especialistas de Brasil, Colombia y Perú, como parte de los países con mayor experiencia en el manejo de brotes por esta enfermedad.

El director general de Salud, Berny Villareal, detalló que también se hizo la notificación oficial a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al Centro Nacional de Enlace de Perú (nación desde la que provenía la paciente).

Con ese país, además se compartió información detallada sobre los lugares de exposición, para apoyar la investigación y el control vectorial de la región.

De igual forma, se alertó y coordinó con la Embajada de Estados Unidos para facilitar el seguimiento de su ciudadana.

73 años sin casos

El contagio confirmado el domingo es el primero de fiebre amarilla que se identifica en Costa Rica desde 1952.

Se trata de una estadounidense de 29 años quien visitó la región amazónica de Perú antes de viajar al territorio nacional. Ella presentó dolor de cabeza, abdominal y asfixia desde el 7 de octubre anterior, un día antes de que viajara al país. Una vez en Costa Rica, sus síntomas evolucionaron a dolores en la espalda, articulaciones y cadera, además de fiebre.

En esos dos días, la extranjera permaneció encerrada en su habitación, la cual tenía un cedazo que dificultaba el ingreso de mosquitos al cuarto, así como aire acondicionado.

Del caso destaca que la paciente no tenía la vacuna contra la fiebre amarilla, que es una de las principales formas de prevención. De hecho, su acompañante, quien sí la tenía, dio negativa en las pruebas de laboratorio que se le aplicaron.

Actualmente, la paciente está internada en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en un hospital público. Está estable, ratificó la presidenta ejecutiva de la Caja de Seguro Social, Mónica Taylor.

Otras medidas recomendadas incluyen el uso de repelente, el uso de ropa que cubra brazos y piernas, dormir con mosquiteros o con aire acondicionado.

Los síntomas más frecuentes van fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, fatiga, náuseas y vómitos. En casos graves, pueden presentarse ictericia (color amarillo en la piel y los ojos), sangrado, dolor abdominal y complicaciones hepáticas o renales.



