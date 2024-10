Salud propone habilitar nuevos rellenos sanitarios en Turrucares y Mora

El Ministerio de Salud propone habilitar nuevos rellenos sanitarios en Turrucares y en el cantón de Mora.

Y es que es inevitable cierre del relleno sanitario La Carpio y el impacto que esto provocaría en el botadero de El Huazo en Aserrí.

La propuesta de la jerarca de Salud, Mary Munive es abrir nuevos espacios.

Sin embargo, la idea no ha sido bien recibida en algunos cantones como en el de Alajuela.

“A la larga, en conclusión, no están de acuerdo en que se genere ahí la solución definitiva a la disposición de residuos a nivel de su comunidad y las aledañas, por parte de Alajuela, esa es la respuesta”, dijo Munive.

Salud presentó un proyecto de ley con el que pretende regionalizar los conocidos parques de tecnología ambiental o botaderos.

O sea, habilitar este tipo de espacios en todo el país. Como se logra apreciar en el mapa adjunto. Siendo el de Turrucares y el de Nora, los primeros en habilitarse

“Son el auxilio que ocupan en el ¡ya!, y luego ahí les he dicho a todos, yo también necesito nuevas tecnologías, no me caso solo con una, necesitamos explorar, creo que el otro año que tengamos ese planteamiento le entramos con todo para definir nuevas tecnologías”, agregó la jerarca.