Salud investiga caso de "extraña" hepatitis infantil en Costa Rica

El Ministerio de Salud de Costa Rica investiga un caso de la "extraña" hepatitis infantil que ha enfermado a 169 niños en Europa y Estados Unidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó el brote de esta enfermedad, "de origen desconocido", que afecta a menores de entre un mes y 16 años.

Aunque no hay casos confirmados, en el país ya existe una sospecha y, por eso, se emitió una alerta para los servicios de salud. Así lo confirmaron tras una consulta de Teletica.com.



"La Dirección de Vigilancia de Salud del ministerio generó la alerta para los servicios de salud y se conformó un equipo interinstitucional que está dando seguimiento al comportamiento del evento", respondió Salud por medio de un correo electrónico.

"Actualmente, hay un caso en investigación", detalla el mismo documento.



Síntomas

Esta enfermedad suele acarrear dolores abdominales, diarrea y vómitos. Según la alerta internacional, 17 de los pacientes que enfermaron (uno de cada 10, aproximadamente) necesitaron trasplantes de hígado.



La OMS informó en un comunicado que la mayoría de los casos se han registrado en Europa (114 en Reino Unido, 13 en España); también hay nueve confirmados en Estados Unidos y 12 en Israel.



"Esta forma particular de hepatitis se caracteriza porque los niños tienen fiebre con poca frecuencia. Cuando acuden al hospital, se realizan las pruebas de función del hígado y se detecta una elevación de las enzimas hepáticas y las pruebas serológicas para los agentes infecciosos más comunes que producen hepatitis (virus de la hepatitis A, B y C) usualmente salen negativos", explicó la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños.



"La causa de esta hepatitis todavía no está establecida. Se ha postulado la posibilidad de que se vincule con un virus que se llama adenovirus 41, que lo vigilamos aquí en el hospital, pero en este momento no nos está dando mayores problemas", agregó.



El Ministerio de Salud no brindó detalles sobre el caso sospechoso de hepatitis "de origen desconocido".