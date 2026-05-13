Salud emite recomendaciones para quienes viajen a países con casos de hantavirus

Después de varios días de guardar silencio sobre la situación del hantavirus, el Ministerio de Salud de Costa Rica informó que no ha documentado caso alguno de esa enfermedad en el país.

Aun así, la autoridad sanitaria emitió un comunicado la tarde de este miércoles en el que emitió una serie de recomendaciones a quienes viajen a países con contagios confirmados.

Estas incluyen:

Mantener hogares y espacios de trabajo limpios y ordenados.

Sellar grietas, orificios y posibles accesos para roedores.

Almacenar alimentos en recipientes herméticos.

Evitar barrer o aspirar excrementos de roedores en seco.

Humedecer previamente las áreas contaminadas antes de limpiarlas.

Lavarse las manos a menudo, especialmente después de realizar tareas de limpieza.

Eso sí, la cartera resaltó que los brotes recientemente reportados a nivel internacional están todos bajo vigilancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), particularmente aquellos relacionados con el crucero MV Hondius, donde se han identificado varios casos.

Vale señalar que el hantavirus corresponde a un grupo de virus zoonóticos que pueden transmitirse de animales a humanos. Cada tipo de hantavirus está asociado a una especie específica de roedor, que actúa como reservorio natural del virus.

Las personas pueden enfermarse al entrar en contacto con la orina, heces o saliva de roedores infectados, así como al inhalar polvo contaminado con estas secreciones, especialmente en espacios cerrados o con poca ventilación.

En humanos, esta enfermedad puede presentarse de dos formas graves, según la región del mundo. En América, puede causar el síndrome cardiopulmonar que afecta principalmente los pulmones y el corazón. Mientras que en Europa y Asia puede presentarse como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que puede provocar complicaciones en los riñones y sangrados en los vasos sanguíneos.

Actualmente, no existe un tratamiento específico para el hantavirus, por lo que la detección temprana y la atención médica oportuna son fundamentales, subrayó el ministerio.