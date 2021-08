Salud digitaliza certificado de vacunación contra COVID-19

El Ministerio de Salud anunció la digitalización del trámite para obtener el certificado de vacunación contra el COVID-19.



Este documento es necesario para viajar a países que tienen como requisito de ingreso un comprobante oficial de inmunización; por ejemplo, España.

Desde ahora, los usuarios que ya solicitaron la certificación recibirán en su correo electrónico un pin para acceder al portal web del ministerio que permite la consulta y descarga del certificado; este, a su vez, tendrá ahora un código QR y alfanumérico para que pueda ser validado en línea.

Algunos países solicitan a los turistas un comprobante de vacunación contra COVID-19.

La intención de las autoridades es facilitar y agilizar el trámite a la población que ya ha recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.

En setiembre, además, se proyecta que todas las personas que tengan su correo registrado en los sistemas de la Caja Costarricense de Seguro Social puedan recibir el acceso en línea sin que medie previa solicitud.

“Quienes realizaron su solicitud posterior al 12 de agosto se les está entregando esta nueva versión de certificado, y se trabaja en un plan por etapas para remitirla a todas las personas que lo tramitaron previo a dicha fecha. El certificado con la versión anterior es igualmente válido, las personas que ya lo poseen no deben realizar una nueva solicitud”, precisó el ministerio.

La autoridad sanitaria recordó a quienes han solicitado el certificado y no lo han recibido, comprobar que el mismo no se encuentre en la bandeja de correo no deseado o escribir a certificadovacuna.covid19@misalud.go.cr con el número de trámite con el fin de consultar el estado del mismo.