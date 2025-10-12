Salud detecta aparente caso de fiebre amarilla en Costa Rica

El Ministerio de Salud confirmó que investiga un aparente caso de fiebre amarilla en Costa Rica.



Se trata de una estadounidense de 29 años, procedente de la región amazónica, quien ingresó al país el pasado 8 de octubre, un día después de que presentaras síntomas.



De acuerdo con la información disponible, la mujer no contaba con la vacuna contra la fiebre amarilla.



“La paciente mostró signos compatibles con la enfermedad, y tras recibir atención inicial en un hospital privado, se le realizaron los estudios correspondientes que generaron sospecha de fiebre amarilla.



“Este sábado se coordinó su traslado a un hospital de la CCSS, donde continuará recibiendo atención médica especializada, en espera de la confirmación diagnóstica por parte del laboratorio Inciensa”, explicó la ministra a. i. de Salud, Mariela Marín.



El ministerio reiteró las recomendaciones para las personas que planeen visitar países endémicos de la enfermedad, tales como Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Panamá, Perú, así como países tropicales de África.



Asimismo, recordó a quienes viajen a Colombia que la vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria.



Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, fatiga, náuseas y vómitos.



En casos graves, pueden presentarse ictericia (color amarillo en piel y ojos), sangrado, dolor abdominal y complicaciones hepáticas o renales. Si ha visitado alguno de los países mencionados y presenta alguno de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato a un centro de salud.

