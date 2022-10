Salud decidirá este viernes si extiende suspensión del curso lectivo

Por Juan José Herrera | 11 de octubre de 2022, 13:06 PM

El Ministerio de Salud decidirá, este próximo viernes, si extiende o no la suspensión en el curso lectivo que ordenó ayer, debido a la saturación del Hospital Nacional de Niños.



Joselyn Chacón, jerarca de esa cartera, aseguró hoy que el equipo técnico que decidió el “receso lluvioso” se reunirá, nuevamente, a finales de la semana para tomar los acuerdos necesarios.

“Esperamos, por lo menos, poder tener a todos los pacientes que están en pasillo en una cama, es lo mínimo que les podemos ofrecer, entonces hasta que no tengamos esa estabilidad en camas de Cuidados Intensivos y ojalá con camas vacías, pues es lo que se espera.

“Estas son medidas que se toman hasta en Estados Unidos en épocas de lluvia o nieve, hay cortos periodos de cierre de centros educativos, entonces es algo que ha funcionado bien, aunque sea por una semana. El viernes nos vamos a sentar todo el grupo técnico y tomaremos decisiones, por ahorita no les puedo decir si vamos a cerrar o no, si no tengo espacios lo vamos a hacer”, aseveró.

Ese grupo técnico, según explicó hoy la ministra, incluye a la directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas, y el equipo de epidemiólogos de ese centro médico.

“No fue que se nos ocurrió, sino que se tomó junto a la doctora Arguedas y demás, no es una ocurrencia, es algo que hay que hacer, es la vida de los niños, es lo menos que podría afectar a decir que vamos a cerrar todo el país, entonces es la medida adecuada”, defendió.

Chacón aclaró que los comedores escolares seguirán operando durante este receso y, además, explicó que es la severidad de los casos y no la cantidad la que impulsó esta decisión.

“En este momento no es tanto la cantidad de pacientes, sino que están llegando críticos, por lo que hemos conversado de la deuda inmunológica, haberlos tenido encerrados tanto tiempo, no se expusieron a los virus comunes, que antes a los niños les daban síntomas más leves, ahora estos están llegando con síntomas muy severos que ocupan intubarse y ese es el problema, eso es lo que nos preocupa.

“Con estas lluvias en este momento, desde la semana pasada hasta ahora, han incrementado la severidad de los síntomas de los pacientes, por eso es que en este momento se toma la decisión, la severidad aumentó con estas lluvias, la humedad que tenemos, los pacientes asmáticos y demás”, añadió.

Finalmente, la jerarca solicitó a los padres de familia comprensión por la decisión de última hora y también los invitó a cuidar a sus pequeños.

“Decirle a los padres que no es lo que deseamos, no queremos tener un apagón educativo nuevamente; pero ahorita, estos días, cuiden a los niños, no es para que se vayan de fiesta o se vayan al mall, al contrario, que los pongan a estudiar, a practicar lo que ven las escuelas, pero realmente es ahorita necesario que los protejan y no se expongan a lugares donde hay muchas personas”, finalizó Chacón.