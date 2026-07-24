Salud contabiliza 369 casos de pacientes infectados por picaduras de papalomoyo

El Ministerio de Salud confirmó que Costa Rica contabiliza 369 casos de leishmaniasis, enfermedad transmitida por la picadura del papalomoyo, según el más reciente corte al 17 de junio de 2026.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, del total de casos registrados, 204 corresponden a hombres y 165 a mujeres, reflejando un incremento poco habitual de esta enfermedad durante el presente año.

La preocupación aumenta debido al desabastecimiento del Glucantime, el medicamento utilizado para tratar la leishmaniasis. Los pacientes afectados han enfrentado dificultades para acceder al tratamiento, pese a que la enfermedad puede ocasionar complicaciones graves e incluso poner en riesgo la vida si no es atendida de manera oportuna.

En medio de esta situación, el Ministerio de Salud informó que Perú donará 3.000 ampollas de Glucantime a Costa Rica. Sin embargo, todavía no existe una fecha definida para el ingreso de este lote al país.

Mientras tanto, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantiene una compra de emergencia del medicamento y aseguró que las primeras dosis podrían llegar al país en menos de 15 días, lo que representa una esperanza para las personas que esperan iniciar o continuar su tratamiento.

Medidas para prevenir la leishmaniasis.

Las autoridades de salud recomiendan adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección por la picadura del papalomoyo:

Mantener limpios los alrededores de la vivienda, incluidos solares, patios y terrenos.

los alrededores de la vivienda, incluidos solares, patios y terrenos. Eliminar adecuadamente los residuos orgánicos.

los residuos orgánicos. Instalar mallas finas en puertas y ventanas.

en puertas y ventanas. Utilizar repelente contra insectos.

contra insectos. Vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, especialmente al ingresar a zonas boscosas.

que cubra la mayor parte del cuerpo, especialmente al ingresar a zonas boscosas. Practicar la tenencia responsable de mascotas y mantener controles veterinarios periódicos.

Las autoridades reiteran el llamado a la población para acudir a los servicios de salud ante la aparición de lesiones cutáneas persistentes o cualquier síntoma compatible con leishmaniasis, con el fin de recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos.



