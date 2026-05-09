Salud confirma sexto caso de chikungunya en el país

El Ministerio de Salud confirmó el sexto caso positivo de chikungunya en el país.

Se trata de una mujer de 53 años, vecina de Alajuelita, quien recientemente viajó a Nicaragua, por lo que, según la investigación epidemiológica realizada, podría clasificarse como un caso importado.

El diagnóstico se realizó en un establecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y posteriormente fue confirmado por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Durante este 2026 ya habían confirmado cinco casos positivos previos: dos en el cantón de Esparza y uno en Guanacaste, Heredia y Tibás, respectivamente.

Entre los síntomas más frecuentes de esta enfermedad se encuentran la fiebre alta (mayor a 39 °C), dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas y malestar general.

Se recomienda a la población:

Utilizar repelente contra mosquitos.

Vestir ropa de manga larga.

Usar mosquiteros, especialmente en horas de mayor actividad del mosquito.

Eliminar posibles criaderos, como recipientes con agua estancada dentro y fuera de las viviendas. ​

El Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todo el país y continúa ejecutando acciones para el control del mosquito transmisor, con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad y proteger la salud de la población.