Salud confirma que adulto mayor murió por salmonella en Mora: suben a 17 los casos

El Ministerio de Salud confirmó que José Castro, de 70 años de edad, murió como consecuencia de haber contraído la bacteria salmonella.

Lo anterior, luego de que realizara una investigación de su caso, en el marco de un brote de vómito y diarrea relacionado de forma preliminar con una venta de pollo en Ciudad Colón de Mora, que afecta a un mínimo de 47 personas.

Dentro de ese grupo se tienen 17 casos positivos de salmonella, incluido el fallecido, precisó la autoridad sanitaria. También se tiene un paciente hospitalizado que, según el último reporte, se encuentra en condición estable.

Otros 45 casos están bajo investigación, a la espera de resultados de laboratorio.

La actualización se deriva de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).

Frente a lo sucedido, la cartera mantuvo su llamado a la población a reforzar medidas preventivas al consumir alimentos.

En comercios:

Consumir alimentos únicamente en comercios con permiso sanitario vigente.

Verificar que los establecimientos mantengan condiciones adecuadas de limpieza y orden.

Observar que el personal utilice medidas adecuadas de manipulación de alimentos, como protector de cabello, y evitar el uso de joyas o accesorios durante la preparación de alimentos.

Mantener el lavado frecuente de manos antes de consumir alimentos.

En casa y establecimientos que preparan alimentos:

Lavarse adecuadamente las manos antes y después de preparar alimentos.

Cocinar completamente el pollo y otros productos cárnicos, evitando consumo semicrudo.

Evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y alimentos listos para consumo.

Utilizar utensilios y superficies diferentes para alimentos crudos y cocidos.

Mantener refrigerados los alimentos perecederos y evitar interrupciones en la cadena de frío.

Lavar y desinfectar frutas y vegetales antes de su consumo.

Mantener los alimentos refrigerados a temperaturas seguras.

No consumir alimentos con olor, color o apariencia alterada.

Evitar dejar alimentos preparados a temperatura ambiente por periodos prolongados.

Verificar fechas de vencimiento y condiciones de conservación.

Si presenta síntomas como fiebre, dolor abdominal, dolor de cuerpo, diarrea o náuseas, acuda oportunamente al centro médico más cercano para recibir atención y valoración adecuada.



En caso de irregularidades sanitarias en establecimientos de alimentos, usted puede denunciar a través de la página web o en cualquiera de las 84 áreas rectoras de Salud del país.