Salud confirma dos casos de viruela símica en el país y activa vigilancia epidemiológica

El Ministerio de Salud confirmó este jueves dos casos de viruela símica en Costa Rica. El diagnóstico fue realizado por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA). Los pacientes son dos hombres de entre 25 y 55 años. Ambos residen en la provincia de San José.



Tras la confirmación, las autoridades activaron el protocolo de vigilancia epidemiológica. El grupo técnico interinstitucional está integrado por el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e INCIENSA.



Las instituciones iniciaron la investigación de cada caso. También realizan el rastreo de contactos y aplican medidas para reducir el riesgo de transmisión.



El Ministerio de Salud recordó que la viruela símica se transmite principalmente por contacto físico estrecho con una persona infectada.

El contagio también puede ocurrir por contacto con lesiones en la piel, fluidos corporales, secreciones respiratorias durante un contacto prolongado y objetos contaminados de uso personal.



Las autoridades recomendaron evitar el contacto físico, incluido el contacto sexual, con personas que presenten lesiones compatibles con la enfermedad o que tengan un diagnóstico confirmado.

Además, pidieron no compartir toallas, ropa de cama ni otros artículos personales. También insistieron en mantener una higiene frecuente de manos.



El principal signo de la enfermedad es la aparición de lesiones en la piel similares a granos o ampollas. Estas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Son más frecuentes en la región genital, perianal, la boca, el rostro, las manos y los pies.



La enfermedad también puede provocar fiebre, dolor de cabeza, inflamación de ganglios, dolores musculares y malestar general.



El Ministerio de Salud indicó que la investigación epidemiológica continúa. La institución comunicará cualquier actualización mediante sus canales oficiales.

